В Минздраве рассказали о состоянии подростка, провалившегося в яму с кипятком в Челябинске

Мальчик получил ожоги

Состояние мальчика, который вечером 17 ноября провалился в яму с кипятком на Комсомольском проспекте в Челябинске и получил ожоги, стабильное, сообщили в региональном Минздраве.

«Ребенок находится в специализированном отделении, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Челябинской области.

Напомним, ЧП произошло во дворе дома № 112 на Комсомольском проспекте. Пострадавший с товарищами активно исследовал двор во время прогулки и провалился в яму с кипятком. По предварительным данным, она образовалась из-за аварии на теплосети. На место накануне выезжали замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, прокурор и работники «УСТЭК-Челябинск».