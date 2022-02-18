В горбольнице Карабаша возобновят работу первичного онкологического кабинета. Пока в учреждении занимаются поиском специалиста, помощь пациентам бесплатно оказывают в центре «Лотос» в Златоусте. Для удобства людей по четвергам организован транспорт до центра и обратно. Об этом сегодня, 18 февраля, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Отказов в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Челябинской области нет. Доступность онкологической помощи жителям сохранена в полном объеме. В Карабаше в настоящее время открыта вакансия врача-онколога. На период подбора и трудоустройства специалиста медицинская помощь жителям Карабаша по профилю „онкология“ оказывается в условиях Центра амбулаторной онкологической помощи „Лотос“ Златоуста бесплатно», — рассказали в региональном Минздраве.
В центре пациенты получают доступную и высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы Челябинской области. При сложных клинических случаях организовываются телемедицинские консультации, консилиумы.

«Для комфорта пациентов еженедельно по четвергам организован транспорт до центра и обратно. После трудоустройства врача-онколога в городской больнице Карабаша возобновится работа первичного онкологического кабинета», — добавили в Минздраве.
В ведомстве уточнили также, что специально для жителей Карабаша в городской больнице организован прием выездной бригады профильных специалистов областного СПИД-центра. Ближайший прием запланирован на 18 февраля.