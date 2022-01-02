В Минтрансе объяснили подорожание проезда на новых маршрутах в пригороды Челябинска

Автобусы малого класса начали курсировать с 1 января

1 января в Челябинске запустили новые автобусы, на которых жители разросшихся микрорайонов смогут доезжать до центра города и обратно. Однако в социальных сетях горожане пожаловались на то, что цены на маршрутах 158к и 136к выше, чем в другом городском транспорте. Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев объяснил корреспонденту ИА «Первое областное», с чем это связано.

Как написали в социальных сетях жители микрорайона Вишневая горка, стоимость проезда в автобусе, который следует по маршруту 158к, составляет 38 рублей. Столько же проезд стоит и в автобусе № 136к.

Алексей Нечаев пояснил, что данные маршруты являются межмуниципальными и запущены в дополнение к действующим № 136 и № 158, чтобы жители микрорайонов могли доезжать до Челябинска. Миндортранс действительно установил стоимость проезда в новых автобусах в размере 38 рублей, но только по наличной оплате. Если оплачивать проезд картой, то цена будет существенно ниже — 33 рубля.

«Маршруты 136к и 158к работают по регулируемому тарифу. При этом существующие маршруты 136 и 158 не отменены. Они работают по нерегулируемому тарифу в стандартном режиме. Наличие возможности оплаты безналичным способом является обязательным требованием, включенным в условие государственного контракта, которое не только повышает удобство оплаты, но и безопасность дорожного движения (водитель не отвлекается на оплату). Если данное условие не выполнено — перевозчику будут предъявлены штрафные санкции»,— уточнил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Таким образом, южноуральцы могут пользоваться как старыми маршрутами, так и новыми.

Напомним, с 1 января в Челябинской агломерации началась реализация первого этапа транспортной реформы. Рассказываем, как изменилась работа общественного транспорта.