В Минстрое Челябинской области назначили нового заместителя руководителя

Ранее Ильгам Мусин занимал пост главы структуры министерства — «Челябоблинвестстрой»

Заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Ильгам Мусин. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. В течение месяца у замминистра будет испытательный срок.

С июля 2021 года Ильгам Мусин возглавлял структуру регионального Минстроя — «Челябоблинвестстрой», которая занимается проведением строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте различных объектов в регионе.

В функции нового замминистра будет входить контроль работы управления капитального строительства, управления жилищной политики, отдела жилищных субсидий и сертификатов, отдела реализации инфраструктурных проектов. Ранее эту должность занимала Татьяна Антонова.

Ильгам Мусин начал трудовой путь рабочим-строителем в 1991 году, занимал должности инженера и менеджера в торговой структуре. В 2013-м пришел на работу в администрацию Магнитогорска, прошел путь от ведущего инженера до директора управления капитального строительства Магнитогорска.