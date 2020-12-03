В минсоцотношений Челябинской области обсудили деятельность на 2021 год

Состоялось первое заседание нового состава коллегии ведомства.

В Министерстве социальных отношений Челябинской области утвердили новый состав коллегии, занимающейся разработкой рекомендаций в этой сфере, а также рассмотрением вопросов по предоставлению мер поддержки и соцобслуживанию. В новый состав вошли 15 человек, среди которых эксперты, общественные деятели, ученые и руководители учреждений соцзащиты.

«Мы включили в состав специалистов по всем ключевым направлениям деятельности министерства, у членов коллегии есть возможность напрямую адресовать свои вопросы, идеи, предложения, и они обязательно будут услышаны», — прокомментировала обновленный состав коллегии министр социальных отношений Ирина Буторина.

В рамках онлайн-заседания были рассмотрены вопросы о деятельности ведомства в 2021 году. Первостепенной задачей остается развитие системы социальных учреждений. Так, в областном центре «Семья» откроются отделения для оказания психологической помощи семьям с детьми.

«Также мы будем проводить ежегодный комплексный анализ эффективности мер социальной поддержки. Надеюсь, члены коллеги будут делиться опытом. Нам есть куда стремиться и в направлении развития постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — добавила Ирина Буторина.

Кроме того, в Челябинской области продолжат работу по проекту «Доступная среда». В его рамках будут развиваться программы реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.