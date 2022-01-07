В Минсоце рассказали, где искать 58 постояльцев закрытого пансионата в Копейске

«Белые росы» закрыли по решению суда, а пенсионеров перевели в другие учреждения





В Копейске закрыли частный пансионат для пожилых и инвалидов «Белые росы». Решение было принято городским судом из-за неудовлетворительных условий содержания бабушек и дедушек. Пенсионеров перевели в другие учреждения и открыли горячую линию. Однако в СМИ появилась информация, что родственники не могут найти своих родных. Ее опровергли в пресс-службе Минсоца Челябинской области и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.



«30 декабря на наших официальных ресурсах, в том числе прокуратуры Челябинской области, размещена информация, где указаны номера по которым можно узнать о точном месте нахождения постояльцев пансионата. Тем не менее, в СМИ появилась публикация о том, что родственники не могут найти своих родных», — рассказала Юлия Сударенко.

Речь идет о пансионате «Белые росы» на проспекте Победы, 66 и улице Солдатовой, 9 в Копейске. Там, по данным омбудмена, в ужасных условиях находились десятки пожилых людей. Копейский городской суд приостановил деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов. Бабушек и дедушек в канун Нового года перевели в другие учреждения.

«Всего в учреждении находилось 58 человек. Служба судебных приставов установила связь со всеми родственниками. Девять человек были возвращены в семьи. 49 граждан в рамках исполнительного производства с их согласия вывезены в государственные стационарные учреждения социального обслуживания», — рассказали в пресс-службе регионального Минсоца.

Для родственников в министерстве социальных отношений работает горячая линия: 8-908-811-30-80. Звонки принимают ежедневно с 10:00 до 18:00.

Напомним, в декабре прокуратура Копейска добилась закрытия пансионата «Забота», который оказывал услуги по уходу за престарелыми людьми. Учреждение вело прием стариков по двум адресам. И по обоим надзорное ведомство нашло нарушения.