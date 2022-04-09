В Минсоце прокомментировали ситуацию с брошенной в цоколе общежития пенсионеркой в Челябинске

Женщина была сильно истощена и не могла двигаться из-за сломанного бедра

В Тракторозаводском районе Челябинска 65-летняя пенсионерка оказалась одна в непригодной для жилья комнате в цоколе общежития с переломом бедра. После вмешательства соседки женщину госпитализировали. Региональное министерство социальных отношений поставило ситуацию на контроль, сообщили 9 апреля в ведомстве.

Инцидент произошел в общежитии, расположенном на улице Салютной, 23. В грязном полуподвальном помещении, где проживала пенсионерка, не было ни кухни, ни душа, ни нормальной мебели. Кроме того, саму женщину соседка обнаружила не только в сильно истощенном состоянии, но и с переломом бедра. Она вызвала скорую, и женщину госпитализировали.

Известно, что у пенсионерки есть сын, который живет неподалеку от своей матери. Как предполагает соседка, именно он довел свою мать до такого состояния.

«На сегодняшний день мы располагаем информацией о том, что до 28 марта в Тракторозаводское управление социальной защиты сигналы о неблагополучии не поступали. Мы планируем провести дополнительную проверку в целях выяснения всех обстоятельств. По мере стабилизации состояния пожилой женщины будет определен объем необходимой социальной помощи: либо за ней будет закреплен социальный работник, либо будет предоставлено место в стационарном учреждении. Это зависит от желания самой бабушки. Также решается вопрос по уборке ее квартиры с привлечением волонтеров»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсоце отметили, что в соответствии с действующим законодательством социальное обслуживание основывается на заявительном принципе, а заявлений от женщины не поступало. Но именно такие случаи свидетельствуют о необходимости изменения системы и внедрении механизмов проактивного социального обслуживания, что поможет гражданам, которые не могут позаботиться о себе, получать необходимую помощь в беззаявительном порядке, подчеркнули в ведомстве.

Ситуация поставлена Минсоцем на контроль.