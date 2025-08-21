В Минсоце рассказали, какие пособия положены к школе в Челябинской области

Семьи с учащимися могут претендовать на четыре выплаты

В Челябинской области школьники и их родители могут получить материальную помощь на подготовку к учебному году: покупку формы, спортивных костюмов. Кому-то даже положены выплаты на проезд в общественном транспорте. Какие меры действуют в области и кто может на них претендовать, рассказали в региональном министерстве социальных отношений.

Для подготовки детей к школе существует единовременное социальное пособие в 1500 рублей. Выплата положена студентам-очникам до 23 лет из многодетных семей и детям-инвалидам до 18 лет, обучающимся очно. При этом средний доход в семье должен быть ниже 16 314 рублей на человека.

Для подготовки к школе также есть ежегодная выплата на покупку одежды и спортивной формы для многодетных семей. В 2025 году сумма выплаты — 10 400 рублей, она положена каждому ребенку-школьнику в тех семьях, где среднедушевой доход ниже 35 564 рублей. Предоставляется раз в год.

Существуют и льготы на проезд школьников в общественном транспорте. Например, ребенок из многодетной семьи может ежемесячно получать 643 рубля на поездки (если в семье средний доход на человека ниже 17 782 рублей).

Еще один способ поддержки — льготы при оплате проезда в общественном транспорте. Они рассчитываются от льготной категории и вида единого проездного билета и положены инвалидам и детям-инвалидам.