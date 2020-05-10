В Минпросвещения планирует начать следующий учебный год 1 сентября

Школы России вернутся к очному формату обучения.

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Следующий учебный год в России не начнётся раньше 1 сентября. Минпросвещение страны не планирует сдвигать привычные сроки из-за коронавируса. Об этом в интервью заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.



«Все-таки летний отдых мы должны будем организовать в июле и в августе, поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался 1 сентября»,— сказал Дмитрий Глушко.

Он также отметил, после пандемии школы России вернуться к работе в очном режиме. По словам замминистра, ничто не сможет заменить живое общение с учителем и между детьми.

«Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — заявил Дмитрий Глушко.

Напомним, российские школьники были переведены на дистанционную форму обучения в конце марта этого года. В Челябинской области решение о дальнейшей работе школ и формате, в котором закончится учебный год, будет приниматься 11 мая. Несколько раз отмечалось, что вернуться за парты, при соблюдении всех мер предосторожности, смогут выпускники в тех регионах Южного Урала, где ситуация с Covid-19 наиболее благоприятна.