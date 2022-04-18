Девятиклассники из Челябинской области будут сдавать ОГЭ по новому расписанию

Новый график утвержден Минпросвещения РФ и Рособрнадзором

В России утвердили новое расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов в 2022 году. Об изменениях предупредили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.



«Новое расписание предусматривает по два дня для проведения наиболее массовых экзаменов (по русскому языку, математике и обществознанию) в основной период», — рассказали в региональном Минобре.

Для удобства мы оформили обновленный график экзаменов для 9-классников в одной картинке.





Решение о проведении экзаменов в один или два дня будет приниматься регионами самостоятельно исходя из их организационных, кадровых и технологических ресурсов.

Изменения в расписании утверждены совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Документ уже зарегистрирован Минюстом РФ.