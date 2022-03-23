В Минобре Челябинской области назвали три причины отчисления ребенка из школы

ИА «Первое областное» узнало, могут ли неугодному ученику или воспитаннику детсада показать на дверь

В Челябинске ссора детей из частного образовательного центра переросла в открытый конфликт между родителями. Руководитель учреждения не стал разбираться, кто прав и виноват, и отчислил обоих ребятишек. Взрослые усомнились в законности такого решения и обратились за помощью к детскому омбудсмену и в областной Минобр. Пока идут разбирательства, ИА «Первое областное» узнало у первого заместителя министра образования и науки региона Елены Коузовой, в каких случаях несовершеннолетним детсадовцам, школьникам или студентам могут указать на дверь в государственных и частных образовательных организациях.



«Порядок прекращения образовательных отношений прописан в 61-й статье закона „Об образовании“. Для дошкольников, учеников начальной школы и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ментальными, до достижения ими 15 лет отчисления быть не может, и подобных случаев на сегодняшний день в Челябинской области нет. Но обоснованных причин для отчисления может быть несколько», — рассказала Елена Коузова.

ПО ИНИЦИАТИВЕ РОДИТЕЛЯ

Отчисление из государственных детского сада или школы может произойти по инициативе родителя в случае переезда или решения обучать ребенка на дому. В таком случае ждать до 15 лет, конечно, не нужно.

«Если так происходит, родители принимают на себя ответственность по продолжению образования ребенка в дальнейшем, но за органом местного самоуправления остается обязанность проследить, где несовершеннолетний продолжит обучение. В последнее время набирает популярность семейная форма обучения. Родители школьников все чаще пользуются этим правом», — рассказала Елена Коузова.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Но после 15 лет отчислить ребенка из школы все-таки можно. Такая мера применяется, если дисциплинарные взыскания (докладные, например) и педагогическое воздействие не дали результата и дальнейшее нахождение ребенка в учреждении оказывает отрицательное влияние на права других учеников и учителей.

«После 15 лет отчисление обязательно проходит по согласованию с родителями и по решению комиссии по делам несовершеннолетних, которой в данном случае нужно доказать нарушение обучающимся норм закона», — уточнила Елена Коузова.

ПРИ НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Такой вариант возможен, если ребенок был зачислен по ложным сведениям о регистрации, льготах или гражданстве.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СПОРНОЙ СИТУАЦИИ

Спорную ситуацию всегда можно урегулировать мирным путем. Для этого сначала стоит обратиться в первую очередь к классному руководителю, затем уже к администрации школы для созыва комиссии по урегулированию споров, которая есть в каждом образовательном учреждении.

«Если это не помогает — к учредителю, информация о котором есть в договоре с образовательной организацией. Решение об отчислении также можно аннулировать через суд, который, как показывает практика, принимает решение в пользу ребенка», — говорит Елена Коузова.

Помощь оказывают и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Там для этого создан проект «Правовая ревизия», который объединяет экспертов из разных министерств и ведомств.

«Традиционно в наш адрес поступает много обращений в том числе по отчислению детей. Из последнего: отчисление детей-дошколят из частного образовательного центра из-за конфликта родителей. Наше мнение — форма учреждения в данном вопросе не важна и отчисление детей из-за действий взрослых — это нарушение закона „Об образовании“», — рассказал начальник отдела по обеспечению деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров.

По словам адвоката коллегии адвокатов Челябинской области Дениса Смирнова, как правило, в регионе возникают вот такие единичные спорные случаи. Судебный процесс длится два-три месяца, и родители за это время сами принимают решение перевести ребенка в другое учреждение.