В Минобороны РФ сообщили о погибших и раненых среди российских военнослужащих

Потери ВС России значительно меньше числа уничтоженных националистов

Вооруженные силы РФ продолжают уничтожать военные объекты Украины. Украинские нацисты захватили нескольких российских военнослужащих и пытают их. Как сообщил на очередном брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все они будут найдены, поскольку фиксируются и идентифицируются все лица, голоса и переписки нацистов.

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой народной республики, преодолев сопротивление националистических подразделений, продвинулись еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», — уточнил Конашенков.

По его словам, среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но эти потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил.

«Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную. Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — добавил Игорь Конашенков.

По данным на вечер 27 февраля, российскими вооруженными силами с начала спецоперации поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», 56 радиолокационных станций. 27 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорска. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова. С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.