В Минэкологии рассказали о гибели забежавшего в Златоуст лося

Сначала зверя удалось направить в лес, но он вернулся обратно

Молодой лось, который погиб сегодня на городской территории, мог скончаться от стресса и травм, которые он нанес себе сам. Об этом Первому областному информагентству сообщили в региональном министерстве экологии. По информации ведомства, напуганного дикого зверя сначала направили в лес, но из-за страха перед людьми лось вернулся в город. Специалисты делали все возможное для спасения животного, но, к сожалению, лесной гость погиб.

«На место прибыл охотинспектор министерства экологии Челябинской области, а также егеря от Союза обществ охотников и рыболовов по Челябинской области и сотрудники полиции. С территории детского сада молодого зверя удалось перенаправить в лес, но там он вновь напугался местных жителей, пришедших к роднику за водой, и вернулся в город, перепрыгнув через забор стадиона», — рассказывают в ведомстве.

Лось не смог преодолеть забор во второй раз. Для его спасения предпринимали все меры, но они не принесли желаемого результата. Стресс и травмы, которые лось нанес себе во время передвижений по городу, унесли жизнь дикого животного. Сейчас решается вопрос о транспортировке погибшего лося.

«Министерство экологии Челябинской области напоминает гражданам о том, что при встрече с дикими животными необходимо избегать любого контакта с ними, а также ни в коем случае не пытаться отловить их или напугать», — резюмировали в министерстве.

Напомним, что напуганного сохатого жители Златоуста заметили сегодня утром в 3-м микрорайоне. Сначала лось пробежал по территории детского сада № 50, а затем его увидели у школы № 9. На место вызвали экстренные службы, которые обеспечивали безопасность людей.