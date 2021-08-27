В Минэкологии объяснили, почему в Челябинске дым от курганских пожаров пахнет химией

Над городом повисло серое облако, в воздухе отмечается специфический запах

В социальных сетях многие жители Челябинска задаются вопросом, почему в городе дым, который пришел от лесных пожаров в Курганской области, пахнет жженой химией. В региональном Минэкологии объяснили это горением органических веществ, которые и выделяют специфический запах в атмосферу.

«На самом деле есть простое объяснение: запах от горящего зеленого леса и его концентрации сильно отличаются от тех сухих дров, которые мы используем для разведения костра. Учеными и специалистами давно установлено, что при горении живого и зеленого леса выделяется ряд химических компонентов, которые и дают такой химический запах», — ответил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В министерстве уточнили, что в условиях лесного пожара горят органические вещества: древесина, мох, опавшие листья, сухие веточки, трава. В процессе ряда химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но при этом дающих очень сильный химический запах.

«В связи с влиянием природных пожаров из Свердловской и Курганской областей промышленным предприятиям города Челябинска, помимо обязательного снижения выбросов при НМУ первой степени, было рекомендовано дополнительно снизить выбросы в атмосферный воздух», — уточнил Виталий Безруков.

Челябинцам же порекомендовали ограничить любое сжигание травы, листвы и других отходов на своих садовых участках и территории частных домов. Также горожанам предложили отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

Утром 27 августа в Минэкологии региона сообщили, что с вечера к Челябинску подходит облако дыма и гари от пожаров. Огонь бушует в Курганской области, а гарь притянуло в столицу Южного Урала.

Кроме того, в городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени. Это значит, что к утреннему туману подмешано немного смога. Туман и НМУ наблюдаются также на территории Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов.