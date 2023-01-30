В Минэкологии Челябинской области выявили нарушения при проведении гонок на озере Калды

Виновных привлекут к ответственности

В январе вблизи озера Калды Кунашакского района несколько раз проводились автомобильные гонки. Местные рыбаки и жители пожаловались в министерство экологии Челябинской области. Проверка выявила нарушения, сообщили в пресс-службе министерства.

Специалисты выезжали на место и зафиксировали нарушения природного законодательства со стороны организаторов отдыха для любителей экстремального вождения.

«В настоящий момент ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, ранее на базе отдыха «Русский остров» на озере Калды завершился второй этап зимнего чемпионата Уральской лиги дрифта. Гонщики Челябинской области уверенно лидируют как в личном, так и командном первенстве. Впереди участников экстремальных гонок ждет еще один этап соревнований и финал. Как сообщили организаторы соревнований информационному агентству, в ходе проверки Минэкологии по дрифту на базе отдыха «Русский остров» не выявлено нарушений.



Предостережения ведомства касаются других соревнований, проводимых на коммерческой основе.