В Минэкологии Челябинской области предлагают альтернативу гелиевым шарам

Вместо праздничной атрибутики эксперты рекомендуют высадить цветы и деревья

Перед праздником Великой Победы, предстоящими последними звонками в школах и выпускными министерство экологии Челябинской области рекомендует южноуральцам ограничить массовый и бесконтрольный запуск воздушных шаров. Праздничную атрибутику в виде светошаров, небесных фонариков можно заменить на экологичные акции, считают эксперты.

«Запущенные в небо шары и фонарики — это, конечно, очень красивое и впечатляющее зрелище, но такая минутная радость может нанести природе непоправимый вред: стать причиной гибели птиц и других животных, растений, привести к пожарам в лесах и населенных пунктах. Министерство экологии Челябинской области предлагает жителям рассмотреть более экологичные и не менее интересные варианты, как сделать праздник запоминающимся. Так, можно высадить деревья или необычные цветы, изготовить и установить кормушки для птиц», — поясняет начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Марина Дымова.

Запущенные в небо гелиевые шары постепенно сдуваются и попадают в водоемы и на землю. Нередко их проглатывают рыбы и другие животные. В лентах от шаров легко могут запутаться и погибнуть птицы. Так, обычные воздушные шары могут стать смертельно опасными для животного мира. Звери могут запутаться и в каркасе от «китайских фонариков». Батарейки от световых шаров содержат магний, олово, ртуть, никель, свинец, кадмий и цинк. Разлагаясь, они попадают в почву и воду, причиняя непоправимый вред природе и здоровью человека.

Запуск воздушных шаров и небесных фонариков уже запрещен и в ряде стран. В Сочи, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Самаре, в Башкортостане, Северной Осетии также действуют локальные запреты. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» в России принят запрет на запуск в небо горящих небесных фонариков.