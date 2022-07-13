В Челябинской области специалисты проверили состояние озера Курги после жалоб жителей

Люди предполагали, что в водоем сливают отходы, но в Минэкологии нарушений не нашли

В Челябинской области накануне специалисты Минэкологии проверили озеро Курги в Аргаяшском районе после жалоб местных жителей на слив бытовых отходов в водоем. Выезд экспертов на место информацию не подтвердил, сообщили в пресс-службе министерства.

О тине и неприятном запахе на озере в понедельник, 11 июля, рассказали владельцы участков СНТ «Темир» Аргаяшского района. Люди опасались, что в воду могли сливать бытовые отходы.

«Большая просьба посетить озеро Курги. Может возникнуть экологическая катастрофа. Уже сейчас озеро затягивает тиной, запах ужасный, а вид и того хуже», — написал Юрий Седов в группе «Текслер. Помоги!» в «ВКонтакте».

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области прокомментировали, что специалисты регионального государственного экологического надзора выезжали на озеро с проверкой.

«В ходе выезда специалистов данный факт не подтвердился», — говорится в сообщении.

Жители Челябинской области уже второй год подряд жалуются на сыпь, которая появляется после купания в одном из чистейших водоемов региона — озере Тургояк. Возможные причины недомогания назвала врач Челябинского областного кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) кандидат медицинских наук Инна Семенова.