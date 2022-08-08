В Миндортрансе региона объяснили, почему не ставят валидаторы в челябинские троллейбусы

Безналичная система к концу 2022 года появится во всех автобусах и трамваях

В общественном транспорте Челябинска уже скоро совсем не останется кондукторов. Оплату будут принимать валидаторы, которые позволяют не отвлекать водителя от дороги и исключают необходимость присутствия кондуктора. Тем не менее не весь общественный транспорт, курсирующий по областному центру, оснащен новыми гаджетами. Вопрос об оснащении автобусов, троллейбусов и трамваев валидаторами сегодня также был задан представителям Миндортранса региона и комитета дорожного хозяйства города на пресс-конференции, посвященной изменению билетного меню.



О валидаторах в автобусах рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Он отметил, что из 259 муниципальных автобусов в 114 работает устройство для безналичной оплаты. В ближайшие две недели купят и установят еще 16 валидаторов.







«До конца года валидацию закончим по имеющемуся графику закупок и установок. А дальше будем принимать решение по переходу на бескондукторную систему. Это позволит сэкономить ресурсы, и максимальное количество граждан будут пользоваться электронными проездными», — добавил Андрей Ксензов.

Средства, которые появятся при отказе от услуг кондукторов, можно будет пустить на развитие транспорта. Но на улице никто не останется. Уже сегодня кондукторам предлагают пройти переобучение и занять кресла водителей.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров пояснил, почему нет смысла в установке валидаторов в старых троллейбусах, которые сегодня ходят по маршрутам в Челябинске.





«По троллейбусам заключено концессионное соглашение, все машины обновят в следующем году. Поэтому решили валидаторы в старых троллейбусах не запускать, чтобы два раза не тратиться на одно и то же», — объяснил отсутствие валидаторов в троллейбусах Александр Егоров.

Во всех новых троллейбусах устройства для безналичной оплаты будут установлены по умолчанию.



Что касается трамваев, то из 153 вагонов валидаторы пока установлены в 51.





В процессе установки, по словам Егорова, сейчас около 30 устройств. До конца года региональный Миндортранс планирует установить валидаторы практически во всех трамваях и перейти к бескондукторной системе.

