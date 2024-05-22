В Миндортрансе рассказали, почему закрыли маршрут Челябинск — Дубровка

Перевозчик перестал обслуживать данное направление

Челябинский Миндортранс ищет нового перевозчика на маршрут № 321 Челябинск — Дубровка. Перевозчик «Мегаавто» решил отказаться от маршрута, о чем уведомил министерство в середине апреля.



Встревоженные пассажиры обратились в министерство — с начала мая поступило около двух десятков жалоб.

Сегодня Миндортранс выступил с разъяснением ситуации.

«По закону перевозчик обязан в течение 90 дней продолжать перевозки, чтобы дать возможность найти замену. Поэтому до 13 июля „Мегаавто“ осуществляет перевозки согласно утвержденному расписанию. Открытый конкурс по отбору нового перевозчика на маршрут был объявлен 25 апреля», — комментируют в ведомстве.

Обратиться с предложениями и жалобами по работе общественного транспорта, а также ремонту и содержанию региональных дорог можно на платформе для обратной связи на портале «Госуслуги».