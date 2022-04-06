В Челябинске сотрудники нескольких ведомств провели масштабную проверку общественного транспорта. В Миндортрансе рассказали, что перевозчики не соблюдают режим работы. Жители жалуются на грубость водителей, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

В этом году было проведено 32 проверки общественного транспорта. Среди маршрутов по нерегулируемому тарифу больше всего нарушений выявлено у рейсов № 3, 47, 77, 85, 136. В основном это отклонение от трассы маршрута и невыполнение рейсов в вечернее время.

Жители жалуются на техническое и санитарное состояние транспортных средств, курение водителей в салонах автобусов, грубость с пассажирами.

Среди маршрутов по регулируемому тарифу отклонении от установленных расписанием рейсов менее 95%. За неисполнение контрактов перевозчикам выставляются штрафные санкции.

По итогу проверок руководителям предприятий выдано 8 предписаний. К административной ответственности привлечены лица контролирующие работу транспортных средств, а также директор ООО «Автотранспортное предприятие 2», заместитель директора ООО «Такси-сервис», директор ООО «Копейское маршрутное такси» и директор ООО «Мега-авто».

Напомним, что челябинские транспортники в выходные игнорировали рейсы и расписание. Региональный Миндортранс выставит подрядчикам штрафы.