В Челябинске сотрудники нескольких ведомств провели масштабную проверку общественного транспорта. В Миндортрансе рассказали, что перевозчики не соблюдают режим работы. Жители жалуются на грубость водителей, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.
В этом году было проведено 32 проверки общественного транспорта. Среди маршрутов по нерегулируемому тарифу больше всего нарушений выявлено у рейсов № 3, 47, 77, 85, 136. В основном это отклонение от трассы маршрута и невыполнение рейсов в вечернее время.
Жители жалуются на техническое и санитарное состояние транспортных средств, курение водителей в салонах автобусов, грубость с пассажирами.
Среди маршрутов по регулируемому тарифу отклонении от установленных расписанием рейсов менее 95%. За неисполнение контрактов перевозчикам выставляются штрафные санкции.
По итогу проверок руководителям предприятий выдано 8 предписаний. К административной ответственности привлечены лица контролирующие работу транспортных средств, а также директор ООО «Автотранспортное предприятие 2», заместитель директора ООО «Такси-сервис», директор ООО «Копейское маршрутное такси» и директор ООО «Мега-авто».
Напомним, что челябинские транспортники в выходные игнорировали рейсы и расписание. Региональный Миндортранс выставит подрядчикам штрафы.
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