В Миндоре Челябинской области собрали «Коробку храбрости» для онкобольных детей

Презенты отправят маленьким пациентам Челябинской областной детской больницы

Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области присоединились к социальному проекту «Эстафета добра» и собрали подарки для онкобольных детей. Небольшие презенты будут вручать маленьким пациентам ЧОДКБ при прохождении медицинских процедур, сообщает пресс-служба ведомства.

«Очень надеемся, что наши подарки помогут детям преодолеть страх и победить болезнь», — говорит глава регионального Миндортранса Алексей Нечаев.

Игрушки, раскраски, головоломки собирали не только сотрудники ведомства, но еще и их коллеги из Челябинскавтодора и учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

Социальный проект «Эстафета добра» запущен благотворительным движением «Искорка Фонд». Ранее подарки для ребятишек уже собрали сотрудники Минпрома области и региональный Фонд развития промышленности.