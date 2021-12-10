В микрорайоне Парковом без водоснабжения остались десятки домов и детские сады

До устранения аварии на сетях для жителей организовали подвоз воды

Утром в пятницу, 10 декабря, в челябинском микрорайоне Парковом отключили водоснабжение в нескольких многоквартирных домах и социальных объектах. По информации администрации Челябинска, на сетях произошла авария.



Без воды остались жители домов по следующим адресам: ул. М. Джалиля, 12, 14, 15, 16; ул. Клайна, 2, 3, 7, 7а (адм.), 9, 10; ул. А. Шмакова, 36, 38, 40, 42, 46; М. Чуйкова, 25б (д/с), 37 (15ж/д, 1д/с, 1 адм.), в связи с повреждением водопровода подрядной организацией «Подземные коммуникации» при прокладке силового кабеля.

«В настоящее время ведется работа по устранению повреждения. Ориентировочный срок окончания работ — 12:00 часов 10 декабря», — уточнили в мэрии.

Подвоз воды организован по адресам: ул. Клайна, 7—9, ул. А. Шмакова, 42.