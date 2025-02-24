В микрорайоне Челябинска на сутки отключат воду

В городе проводят ремонт коммунальных сетей, снабжающих Чурилово

Микрорайон Чурилово в Челябинске ждет отключения водоснабжения с 23:00 вторника, 25 февраля, до 23:00 среды, 26 февраля. Это плановое отключение, на водоводе будут проводить ремонт, сообщил вице-мэр Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии.

«Готовимся максимально, чтобы сократить сроки аварийно-восстановительных работ на водоводе до минимального времени», — пояснил глава Челябинска Алексей Лошкин.

Воды не будет около суток. В связи с этим мэр поручил организовать подвоз и своевременно информировать граждан и объекты социальной инфраструктуры — больницы, школы, детсады — о необходимости сделать запас воды.