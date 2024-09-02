В миасской школе появится первый детский общественный совет

Учащихся и их родителей научат выстраивать доверительный диалог

В школе № 29 Миасса запустили уникальный для области проект — детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка. Зачем и кому он нужен, выяснили журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Создание на базе школ общественных советов находится пока в пилотном режиме, эффективность должны будут подтвердить дети на практике. Школьный коллектив — сложная система, обо всех тонкостях которой не догадываются даже родители. Именно поэтому такой совет будет выстраивать мостики взаимопонимания детей между собой и со взрослыми.

«Чем лучше наши дети смогут уметь договариваться, выходить из сложных ситуаций, заглаживать где-то тот вред, который они причинили кому-то, тем они будут успешнее в жизни», — отмечает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Всего в этом году юных миасцев приняли 37 школ. В будущем в каждой из них может появиться подобный детский совет.