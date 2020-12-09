Одна из школ Миасса отправила учеников на удалёнку

Почти все дети временно перешли на дистанционное обучение.

С 7 декабря в МАОУ СОШ № 44 в Миассе школьники перешли на дистанционное обучение. Это связано с тем, что за территорией школы произошла коммунальная авария — порыв трубы холодного водоснабжения. Воду в школе и близлежащих домах тут же перекрыли.

Частично детей начали переводить на удалёнку уже с 7 декабря. Сегодня, 9 декабря, в школе № 44 дистанционно обучаются все с 1 по 9 класс, а 10—11 классы — по сокращённой схеме.

В мэрии Миасса сообщили «Первому областному», что в настоящее время последствия прорыва устраняют совместными силами трёх аварийных бригад, потому что авария оказалась очень серьёзной.

«Проход в школу никак не преграждён — авария произошла за её территорией, поэтому школьники спокойно могут посетить учебное учреждение. Но воды в школе нет. Поэтому, чтобы не останавливать учебный процесс, с первого по девятый классы ушли на домашнее обучение с применением электронных технологий, а 1011 классы учатся по сокращённой схеме», — сообщили в администрации города.

Прорыв обещают устранить в течение суток. Как только в мэрию поступит сигнал об окончании работ, школьники продолжат обучение в образовательном учреждении. Тем временем, пока готовился материал, администрация школы в официальном сообществе организации в социальной сети объявила о том, что установленный на сегодня, 9 декабря, режим обучения сохранится и завтра, 10 декабря.