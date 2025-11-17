В Миасском продолжается строительство современной поликлиники

Она станет продолжением прежней окружной больницы

В селе Миасском Красноармейского района полным ходом идут работы на объекте, который ждут тысячи местных жителей, — новой поликлинике для взрослых и детей. Несмотря на некоторое отставание от первоначальных графиков, строители вышли на финишную прямую. Губернатор Алексей Текслер проверил работы на важнейшем объекте, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Фактически мы в новом месте развиваем новый больничный городок в Миасском. Завершается стройка поликлиники, там же будут дневной стационар, рядом ремонтируется больница. Эти работы в ближайшее время уже будут завершены и в достаточной высокой степени готовности. Закуплено оборудование. В следующем году у нас начнет работать в Красноармейском муниципальном округе новый больничный центр с новым современным оборудованием», — сказал губернатор.

Масштабное трехэтажное здание общей площадью почти 6800 квадратных метров уже обрело форму. Как сообщают в подрядной организации, объект находится в высокой степени готовности — более 80%. Полностью завершены основные строительно-монтажные работы: возведен каркас, закончено благоустройство прилегающей территории, подведены все необходимые коммуникации — свет, тепло, водоснабжение.





Сейчас бригады рабочих сосредоточены на монтаже внутренних инженерных систем и финишной отделке помещений.

Пациентов ждет новая поликлиника, которая станет мощным дополнением к существующей районной больнице. Прежнее и новое здания соединяет теплый переход. Это позволит пациентам и медперсоналу перемещаться между корпусами, не выходя на улицу.

В здании разместятся взрослое и детское отделения, собственное рентгенологическое отделение, стоматологические кабинеты, дневной стационар на 65 коек, 25 из которых предназначены для детей.





Алексей Текслер также отметил, что в этом году в Красноармейском районе построили три ФАПа. Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и партийной инициативы «Здоровое будущее».

После завершения всех строительных работ и необходимых разрешений районная больница приступит к этапу оснащения — завезет современное медицинское оборудование и мебель.