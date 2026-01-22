В миасском поселке Хребет открыли обновленные очистные сооружения

Их реконструировали по программе «Большой ремонт 74»

В поселке Хребет под Миассом завершилась реконструкция очистных сооружений. Полностью обновленный объект ввели в эксплуатацию 20 января, сообщил в социальных сетях глава городского округа Юрий Ефименко.

Новый комплекс пришел на смену устаревшим сооружениям, построенным еще в 60-х годах и требовавшим полной реконструкции. Подрядчик ООО НПК «Проминфотех» приступил к работам в мае 2025 года.

«Благодаря программе „Большой ремонт 74“, инициированной губернатором Алексеем Текслером, и партпроекту „Городская среда“ нам удалось реализовать эти планы. Был проведен колоссальный объем работ», — отметил Юрий Ефименко.





На месте демонтированных конструкций теперь работают современные высокотехнологичные станции и собственная лаборатория. Они обеспечивают очистку сточных вод в полном соответствии со всеми действующими экологическими нормативами. Ключевыми преимуществами нового комплекса названы энергоэффективность, экологичность, применение инновационных технологий и комфорт управления.

Сейчас на объекте завершены доналадочные работы, до июня пройдет финальная отладка всего оборудования.





Обновленные очистные сооружения в Хребте стали третьим объектом, реализованным в рамках программы «Большой ремонт 74» в Миассе. Ранее были завершены и успешно эксплуатируются реконструированные теплотрассы на улице Вернадского (дома 24—46) и в районе детского сада № 8.