В миасском парке Автозаводцев завершился первый этап благоустройства

В нем появились новые функциональные зоны

В Миассе закончены работы по преображению парка Автозаводцев, намеченные на 2025 год. В парке появились новые функциональные зоны: центральная аллея для прогулок, современные детские площадки, территория для аттракционов, спортивные площадки и вело-беговое кольцо. Здесь создали отдельную локацию с кормушками для птиц и вписали в рельеф горки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«За последние годы много сделано. Есть активность муниципалитета, центральная улица приведена в порядок. В сравнении с тем, что было еще несколько лет назад, гораздо лучше все выглядит. Благодаря участию в федеральном конкурсе удалось благоустроить этот парк. И хорошо, что есть другие планы по развитию. Я считаю, что обязательно нужно сделать аттракционы», — Алексей Текслер.





По словам начальника управления ЖКХ, энергетики и транспорта Романа Комарова, парк Автозаводцев — победитель всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, первый из четырех этапов, реализованный в этом году.

«Стоимость объекта составляет 170 миллионов рублей. Первый этап включал восстановление уже существующей инфраструктуры, последующие этапы будут в рамках развития», — рассказал Роман Комаров.





Исполнительный директор «Промстроя» Андрей Лазарев рассказал об особенностях, с которыми столкнулся подрядчик при реализации проекта.

«Здесь непростой рельеф, горный. Чтобы сохранить весь природный массив, который здесь есть, пришлось вносить некоторые изменения, пересогласовывать у заказчика для того, чтобы не уходить в целом от концепции», — поделился Андрей Лазарев.





«Я была в парке очень давно. Когда была маленькой дочь, мы ходили к ней сюда на танцы. Потом все это пришло в запустение, и на этом закончились наши посещения. А вчера коллега выслала фотографии парка, и я уговорила еще одну подругу, пошли посмотреть. Солнышко, замечательная погода. Мы идем, и душа радуется, что так стало по-современному чистенько, аккуратненько. Если все это дальше доделается, это же вообще красота будет! И, конечно, люди будут благодарны, что город преображается», — говорит жительница Миасса Тамара Поварова.





Обновленный парк станет главной площадкой для городских мероприятий, способной принимать до 10 тысяч гостей. Здесь круглый год можно будет заниматься спортом и физической культурой.

Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».