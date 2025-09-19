В Миасском округе запретили рубить пихты и ели

В Новоандреевском лесничестве завелся опасный короед

В Миасском городском округе обнаружили очаги уссурийского полиграфа — мелкого короеда, опасного для хвойных. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора ввело карантинный фитосанитарный режим. Зона карантина охватывает около 3,6 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Вредителя выявили во время планового мониторинга. Очаги зафиксированы в 61, 62 и 63 кварталах Новоандреевского участкового лесничества Миасского лесничества.

На время карантина запрещен вывоз посадочного материала и срезанных ветвей пихты и ели, а также рождественских деревьев из этой зоны. Собственники лесных участков обязаны вырубить и уничтожить зараженные деревья.