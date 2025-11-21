В миасском экопромышленном парке начался монтаж оборудования первых резидентов

Основные объекты административной зоны уже ввели в эксплуатацию

Создание экопромышленного парка в Миассе, одного из восьми пилотных проектов России в сфере экономики замкнутого цикла, перешло в активную фазу. К ноябрю 2025 года здесь завершили строительство ключевой инфраструктуры, а первые резиденты приступили к монтажу производственного оборудования на своих площадках. Губернатор Алексей Текслер 21 ноября проверил, как развивается проект.

Глава региона напомнил о задаче, которую поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году обрабатывать 100% отходов и перерабатывать до 50%.





«Задача серьезная, и без такой инфраструктуры в принципе решить ее невозможно. Поэтому проект по-настоящему важный», — отметил Алексей Текслер.

Основные объекты административной зоны уже ввели в эксплуатацию. С декабря 2024 года работают насосная станция пожаротушения, локальные очистные сооружения и блочная трансформаторная подстанция. В научно-техническом центре завершили кровельные и фасадные работы, остекление. Уже смонтированы инженерные системы. Сейчас идет внутренняя отделка помещений. Параллельно благоустраивают территорию вокруг центра — устанавливают перила, укладывают тротуарную плитку и монтируют наружное освещение.





Основной резидент, компания «Сансара», уже смонтировал каркас здания для производства ПЭТ-флексов.

Еще один резидент, АО «ЮУрСЦУ», завершает проектные работы, выравнивает участок, замещая непригодный грунт. Организация реализует проект по разбору, сортировке, переработке бытовой техники, сданной на утилизацию.

Третий резидент, ООО «Современные технологии утилизации», займется переработкой электронного лома офисного и бытового происхождения. Рассматривается возможность переработки макулатуры и стекла.

Для развития транспортной доступности разработан и прошел госэкспертизу проект строительства автодороги по улице Индустриальной от Динамовского шоссе. Финансирование всего проекта осуществляется из федерального бюджета.

Экопромышленный парк создают по инициативе Российского экологического оператора. Он станет современной площадкой для переработки вторсырья с использованием инновационных технологий, ориентированных на безотходное производство.