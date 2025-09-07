В Миассе золотой самородок напечатали на 3D-принтере

Это точная копия знаменитого «Большого треугольника», найденного в 1842-м году

В Миасском краеведческом музее появилась 3D-копия знаменитого золотого самородка «Большой треугольник», который является самым крупным в истории золотодобычи России и вторым по величине в мире. Новый экспонат был создан с помощью высокоточной трехмерной модели оригинала и впечатляет своей точностью, сообщили в музее.





Элементы копии, которые распечатал 3D-принтер

Большой треугольник» был найден в 1842 году крестьянином Никифором Сюткиным на Южном Урале и весит чуть более 36 килограммов. Самородок около 30 сантиметров в длину и ширину. Свое название он получил благодаря характерной треугольной форме. Кстати, Никифор Сюткин за свою находку получил большое вознаграждение и вольную грамоту.

Сегодня золотой самородок Никифора Сюткина хранится в Алмазном фонде Московского Кремля. Теперь в Миассе будет выставляться его точная копия.