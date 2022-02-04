В Миассе женщина погасила долг своего мужа по алиментам

Семья собиралась переезжать в другую страну, однако долги супруга по алиментам на ребенка от предыдущего брака нарушали планы

В Миассе мужчина задолжал по алиментам 650 тысяч рублей, однако выплачивать их не торопился. Счета мужчины были пусты, имущества и официального заработка не было. Его жена полностью погасила долг, чтобы приставы сняли ограничение на выезд за пределы РФ. Об этом сообщает УФССП по Челябинской области.

Женщина предъявила приставам нотариально заверенную доверенность на представление интересов супруга, ей рассчитали задолженность. Супруга выплатила долг мужа под контролем судебного пристава — необходимую сумму она передала бывшей жене.

«От взыскателя поступила расписка о полном погашении долга. Исполнительное производство окончено», — сообщили в ФССП.

Ограничения в виде запрета выезда за границу и на управление авто с мужчины сняты.