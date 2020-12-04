В Миассе завершили работы по строительству газопровода в старой части города

Жители улицы Уралова уже начали подключать свои дома к газовой сети.

Строительство газопровода завершили в старой части Миасса. Сеть протяженностью более двух тысяч метров провели на улице Уралова. Жильцы 142 домов уже имеют возможность подключиться к ней, чтобы готовить на газу и оставить в прошлом печное отопление.

«Отопление в доме было традиционно печное. Кто-то из жителей использовал дровяное, а кто-то — угольную топку. В 2020 году мы получили газ благодаря администрации города Миасса и подрядчикам, выполнившим строительно-монтажные работы. В доме мы уже используем газовую плиту, и в ближайшее время будет запущен котёл», — рассказал житель улицы Уралова Егор Берсенёв.

Работы по проведению газопровода проконтролировали специалисты ОГУП «Региональные газовые сети». Средства на строительство были направлены из областного бюджета в рамках программы по газификации территорий.

«Хотелось бы отметить, что в настоящее время ведутся работы в Запрудной части. На 2020 год работы выполнены на 70%, остальная часть работ запланирована на 2021 год. Надеемся, что все работы также будут выполнены в срок и качественно», — прокомментировал ситуацию начальник территориального отдела «Южный» Руслан Ветлугин.

В 2021 году работы по газификации Миасса продолжатся. Всего на территории городского округа запланирована установка еще пяти объектов: два в Ленинске, два в Устиново и один в Запрудной части.