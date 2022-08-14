В Миассе завершили благоустройство сквера

Новое общественное пространство появилось в Машгородке

В северной части Миасса завершили благоустройство сквера, расположенного в границах улиц Б. Хмельницкого, Луначарского, бульвара Полетаева и проспекта Октября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы по озеленению территории пройдут в 2023 году.

На территории сквера появились различные малые архитектурные формы, спортивные площадки, парковки. Также установлены скамейки, урны, уложена тротуарная плитка, проведено освещение. Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Благодаря неравнодушным местным жителям эта территория стала одним из победителей в рейтинговом голосовании, которое проводилось среди миасцев»,— рассказали в мэрии.

Деревья и кустарники планируют высадить на территории сквера в 2023 году.