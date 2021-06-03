В Миассе затягивается строительство досугового центра с аквапарком

Инвестор объяснил задержку в реализации проекта пандемией и трудностями с поставкой оборудования

Строительство досугового центра с аквапарком на территории городского парка Автозаводцев жителям Миасса анонсировали еще в 2019 году. Тогда же площадку обнесли забором и установили на нем паспорт объекта. Начать работы планировали в июле 2019 года, а сдать здание — в мае 2021-го. Но на сегодня на площадке нет никаких строительных работ. Журналист ИА «Первое областное» выяснила, почему реализация проекта затянулась и на каком этапе работа над ним.

Жители Миасса, гуляющие по городскому парку, два года наблюдают лишь забор на месте, где должно было появиться новое здание с аквапарком.

«Подскажите, пожалуйста, когда начнется строительство объекта в парке Миасса? Ведь срок истек! Миасцы, как вам новый „досуговый центр с аквапарком“, что в городском парке? Этот баннер был торжественно показан губернатору», — написал один из жителей Миасса в сообществе «Текслер, помоги».

Речь о строительстве досугового центра с аквапарком на улице Романенко в Миассе зашла в 2019 году. Тогда на территории центра семейного досуга с аквапарком были запроектированы: аквазона (горки, бассейн, сауна, детская игровая комната); фуд-корт не менее 150 посадочных мест; зона развлекательных территорий (веревочный парк, лазертаг, зона виртуальной реальности, игровые зоны); занимательная зона (кружки, секции, школа языков, хоровые студии, танцевальный зал со специализированным паркетом и отдельными раздевалками).

Ранее отмечалось, что, кроме строительства центрального здания на территории городского парка Автозаводцев, паспорт которого до сих пор можно уже увидеть на месте стройки, планировалось также благоустроить и территорию всего парка.

По плану там должны были появиться прогулочные дорожки и места для отдыха, велодорожки и велопрокат, спортивные площадки и стадион (футбол, волейбол, баскетбол, настольный и большой теннис, залы для бокса и единоборств), скейт-парк, полоса препятствий — подвесные веревочные парки, скалодром, стрельба из арбалета, зал для тира, детские площадки, летняя эстрада, кафе, свободные вайфай-зоны, лобби-залы, выставочные залы, летний кинотеатр, зимой — лыжная трасса, освещаемый каток, прокат коньков, елки и зимние ледовые городки.





Два года назад приблизительный объем инвестиций в территорию парка составлял почти 1,8 миллиарда рублей. Эту сумму планировали поделить на три части: модернизацию сетей, аттракционы и объекты капитального строительства. Еще в 300 миллионов оценивалось возведение аквапарка.

Инвестором и собственником земельного участка, на котором планируется строительство аквапарка, является группа компаний «ТрастФинанс» (в том числе спорткомплекс «Экотайм»). Инвестор объяснил задержку в реализации проекта пандемией и трудностями с поставкой оборудования. Точные сроки начала работ в компании не назвали.

«Этот проект является коммерческим, реализуется частным инвестором и фактически не связан с реализацией проекта благоустройства самой территории городского парка. По указанному проекту летом 2021 года планируется получить разрешение на строительство. Приостановка строительства была связана с пандемией 2020 года, и в настоящий момент существует задержка поставки самого оборудования водных аттракционов от поставщика, также связанной с пандемией и резким ростом курса валют в 2020 году. Инвестор заинтересован в скорейшем запуске семейного досугового центра с аквапарком для организации отдыха жителей нашего города», — ответили ИА «Первое областное» в группе компаний «ТрастФинанс».

Напомним, центральное здание в парке появилось еще в 50-е годы, когда появился и сам парк в Миассе. Вокруг него вырос целый жилой район для рабочих, которым нужно было где-то проводить свой досуг. Так в Миассе появился парк и деревянная постройка, в которой жители проводили творческие вечера и занимались самодеятельностью.

Район рос, и здание перестало вмещать всех желающих. Творческие коллективы переехали в новое здание Дворца культуры, а в парке в уже кирпичном здании поселился Дом пионеров. В 90-е годы предприятию было не под силу содержать все социальные объекты, и парк перешел к муниципалитету.

В начале 2000-х годов здание и инфраструктура парка были проданы, после чего парк пришел в запустение. Бывший Дом пионеров разрушался и горел, после чего его снесли. На его месте и планируют построить новое здание — досуговый центр с аквапарком.