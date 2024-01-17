В Миассе запустили акцию «Открытка защитнику Отечества»

Добрые слова и пожелания от детей и взрослых отправят на передовую к 23 февраля

Газета «Миасский рабочий» и общественно-патриотическое движение «ZOV Миасса» объявили акцию «Открытка защитнику Отечества».

Всем желающим предлагается изготовить поздравительную открытку своими руками или подписать готовую и до 15 февраля включительно принести в редакцию газеты. Потом их все отправят в зону СВО.

«Поддержка из дома, слова благодарности и добрые пожелания очень важны нашим защитникам на передовой для поддержания морального духа. Многие бойцы признаются, что хранят письма и рисунки, присланные детьми и взрослыми, при себе в качестве оберега», — говорят организаторы акции.