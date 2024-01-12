В Миассе запретили проезд тяжелых грузовиков и автобусов по аварийному мосту

Водителей, игнорирующих знак 3.11, будут штрафовать

ГИБДД Миасса напомнила об ответственности за нарушение требований знака 3.11 об ограничении массы машин на аварийном путепроводе, который проходит в городе по улицам Ломоносова и Магистральной. Там разрешен проезд транспортных средств легче 8 тонн.

«Между тем ежедневно по данному мосту проезжает большое количество тяжелого транспорта, вес которого иногда превышает и 20, и 40, и даже 70 (!) тонн. ИП, организации и водители игнорируют требования дорожного знака 3.11 и на постоянной основе продолжают осуществлять перевозку грузов, поскольку не хотят делать крюк. Никто не задумывается о том, что под данным мостом проходит Транссибирская магистраль, по которой ежедневно двигаются десятки поездов. Страшно представить, что может произойти при обрушении моста», — говорят в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства провели профилактическое мероприятие.

«Грузовые автомобили и автобусы, которые намеревались проехать в зоне действия знака, мы остановили, предупредили об ответственности и развернули в обратном направлении. Большая часть водителей привлечена к ответственности по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ — за нарушение требований дорожного знака 3.11 и части 1 статьи 12.21 КоАП РФ — за нарушение правил перевозки грузов. Организациям — перевозчикам грузов выданы представления о необходимости изменения маршрута и дальнейшей перевозки грузов по безопасному маршруту, минуя мост», — рассказали в ГИБДД.

Организованные перевозки групп детей автобусами весом более 8 тонн по данному маршруту осуществляться больше не будут. Все поездки в сторону «Солнечной долины» и обратно будут осуществляться через трассы Москва — Челябинск и Миасс — Златоуст.

По мосту продолжит движение только общественный транспорт, перевозящий пассажиров по муниципальному маршруту, поскольку вес автобусов на нем не превышает 8 тонн.