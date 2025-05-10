В Миассе заложат капсулу с посланием к 100‑летию Великой Победы

Город трудовой доблести присоединился к всероссийской акции

В Миассе заложат «Капсулу Победы» с посланием потомкам на столетнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Она будет храниться в краеведческом музее, где создана тематическая выставка «Город трудовой доблести», передает издание NewsMiass.

Проект «Капсула Победы» инициировали в Ярославле в прошлом году. Его участниками являются уже более 40 городов, которые носят почетное звание «Город трудовой доблести». Присоединился к проекту и Миасс, получивший почетное звание в год празднования 80-летия Великой Победы.

«Уверен, что и через 20 лет, и через 100 никто не будет забыт, а Великая Победа останется поводом для гордости»,— отметил глава Миасса Юрий Ефименко.

Капсулу заложат в ближайшее время.