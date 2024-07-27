В Миассе за двое суток выпало 1,5 месячной нормы осадков

Ливни там не прекращались полтора дня

Челябинская область на протяжении нескольких дней находится под влиянием циклона, пришедшего с Каспийского моря. Все это время в регионе идут сильные дожди. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, наибольшее количество осадков с 25 июля по ночь 27 июля выпало в Миассе и поселке Мирном Красноармейского района.

«Наисложнейшая ситуация сложилась в Миассе, там шли очень сильные дожди на протяжении полутора суток, в результате выпал 131 миллиметр осадков — это 1,5 месячной нормы. Колоссальное количество осадков зафиксировано в Мирном, там также шли очень сильные дожди. В результате с 25 июля по ночь 27-го выпало 114 миллиметров — 163% от месячной нормы»,— уточнили синоптики.

В Челябинской области за полтора дня выпало 82 миллиметра осадков — это месячная норма.

Сложная обстановка и на других территориях региона. До конца дня она может ухудшиться, поскольку ливни в отдельных районах пройдут и сегодня.

Непогода уже натворила немало дел: под Карабашом прорвало дамбу и затопило поселок Киолим, по области в нескольких районах закрыты участки дорог из-за переливов. Местами то и дело возникают проблемы с электричеством.

Климатолог Екатерина Пестрякова накануне предупредила, что началась серия влажных лет, и погодные аномалии в ближайшие годы будут лишь нарастать.