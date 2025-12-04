В Миассе выявили нарушения при закупке продуктов для местной больницы

Антиконкурентный контракт заключен на сумму более 50 млн рублей

Челябинское управление ФАС России выявило нарушения в организации питания в городской больнице № 2 Миасса. Ведомство установило, что медицинское учреждение и компания «Просто кухня» действовали в рамках антиконкурентного соглашения, что привело к ограничению конкуренции и созданию необоснованных преимуществ для поставщика, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

С октября 2023 по июнь 2025 года больница заключила с «Просто кухней» договоры на общую сумму более 50 млн рублей в обход конкурентных процедур. По данным УФАС, заказчик заранее определял цену контрактов на совместных встречах с поставщиком, а также создавал для него особые условия.

Компания готовила пищу непосредственно в помещениях больницы, в то время как другим участникам закупок приходилось использовать собственные мощности и нести дополнительные расходы на логистику, хранение и оборудование. Это позволяло «Просто кухне» занижать ценовые предложения, тогда как конкуренты не могли предложить сопоставимых условий.

В УФАС подчеркнули, что формально условия закупок для всех участников были одинаковыми, однако фактически преимущества для «Просто кухни» стали результатом неформальной договоренности с заказчиком.

Действия больницы и поставщика признаны нарушением закона «О защите конкуренции». Ведомство рассматривает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.