В Миассе выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»

Проектом займутся архитекторы из Москвы

В Миассе выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Проектировать монумент будут московские архитекторы Российского военно-исторического общества Денис Стритович и Кирилл Сокольский, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

Три дня архитекторы провели в Миассе. Они посетили мемориал «Скорбящая мать», городской краеведческий музей, музей п. Динамо в Доме культуры «Динамо», зал боевой славы, посвященный Уральскому добровольческому танковому корпусу, в Миасском геологоразведочном колледже и музей Ильменского заповедника. Также они ознакомились с миасскими предприятиями.

Стелу разместят на центральной площади города. Архитекторы подготовят эскиз до конца февраля.