В Миассе возобновляет работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Привиться горожане смогут в ТРК «Слон»

Жители Миасса начиная с ближайших выходных снова могут получить бесплатную прививку от ковида при посещении торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Мобильный пункт вакцинации возобновляет работу в ТРК «Слон», он будет находиться на втором этаже комплекса, рядом с магазином BAON. Горожане смогут вакцинироваться дважды в неделю, по субботам и воскресеньям, с 12 до 16 часов. При себе достаточно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напомним, ранее, в связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой, в Челябинской области были открыты автопропускные пункты на границе с Казахстаном. Въезд на территорию соседней республики из-за пандемии был закрыт с 2020 года. Тем не менее ковид никуда не делся: по данным регионального Минздрава, число заболевших в сутки по Челябинской области превышает 500 человек.