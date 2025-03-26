В Миассе восстановили старинную ростовую икону

Сейчас она украшает храм в Тургояке

Реставратор Надежда Васюкова подарила вторую жизнь ростовой иконе пророка Илии, которой более 200 лет. Когда-то она служила дверью в сарае частного дома, а теперь занимает почетное место в храме святых Царственных Страстотерпцев в поселке Тургояк, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

В начале XIX века в Миассе на Соборной площади был возведен и освящен храм во имя апостолов Петра и Павла. Там среди прочих святынь находилась большая икона пророка Илии. В богоборческие времена церкви начали уничтожать. Взорвали и миасский храм апостолов Петра и Павла. Некоторые святыни, в том числе ростовая икона, уцелели, но попали в руки неверующих. Так старинный образ стал дверью в сарай.

«Икона снизу сгнила, но реставратор Надежда Васюкова смогла нарастить ее и вернуть образу былую красоту»,— рассказали в епархии.

Сейчас старинный образ украшает пространство деревянного храма в поселке Тургояк.