В Миассе вода постепенно отступает с подтопленных территорий

Спасатели продолжают откачку, очистку рек от растительности и мусора и берегоукрепительные работы

В Миасском городском округе прибавилось подтопленных домов и участков, все они находятся на контроле регионального главка МЧС. Как сообщили в ведомстве, прирост зарегистрирован в результате работы оценочных комиссий.

«В ходе очередного обхода были установлены и зарегистрированы новые подтопленные дома и участки, которые раньше в общий перечень подтопленных не включали. Но угрозы для населения нет, вода постепенно уходит», — говорится в сообщении.





Сотрудники и военнослужащие МЧС России продолжают откачку воды, очистку русел рек от растительности и мусора, проводят берегоукрепительные работы и мониторят обстановку. В восстановительных мероприятиях активно участвуют силы РСЧС. Привлекается инженерная техника, в том числе плавающие экскаваторы.





Администрация Миасса продолжает работу с жителями пострадавших территорий. Так, и. о. главы округа Олег Буданов и руководители структурных подразделений мэрии сегодня встретились с жителями села Смородинка. Сельчанам рассказали о причинах паводка, ходе работ по устранению его последствий и ответили на все вопросы.

«Важно, что все наши дамбы и плотины выдержали такой колоссальный напор воды. Сейчас работаем в усиленном режиме на стабилизацию обстановки. Из области нам передали мотопомпы, восемь из них работают в селе. Ведутся работы по расчистке береговой линии, расширению мест для скорейшего прохода воды. Жителям доставляется питьевая вода», — рассказал Олег Буданов.

Управление соцзащиты населения работает с миасцами, собирает документы и передает их в Минсоц для назначения выплат. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Добавим, в целом по Челябинской области на контроле главка МЧС остаются 220 подтопленных частных жилых домов и 564 приусадебных участка. В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе шестеро детей.