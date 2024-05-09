В Миассе в День Победы открыли памятник «Защитникам Отечества всех времен»

Монумент создан по инициативе меценатов и общественных организаций

Сегодня, 9 мая, в Миассе открыли памятник воинам «Защитникам сражений всех времен», сообщает пресс-служба городского округа.

С утра на центральной площади состоялся митинг-концерт, затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу Скорбящей матери в память о подвиге тех лет. На площади открыли и новый памятник, он посвящен защитникам всех времен — от Гражданской войны до участников специальной военной операции.





Памятник установлен силами общественных патриотических организаций, меценатов, участников боевых действий и при поддержке Собрания депутатов округа.





«Благодарю оргкомитет, общественных деятелей и предприятия, благодаря которым в городе появился еще один символ памяти Защитников Отечества. Это наша история. Важно помнить ее и передавать это наследие нашим детям», — подчеркнул глава округа Егор Ковальчук.

Напомним, накануне из Златоуста в честь Дня победы отправлены две мобильные бани в зону СВО.