В Миассе сухое дерево упало на балкон

Пострадал один человек

Жительница Миасса рассказала в соцсетях, как на балкон многоквартирного дома упало сухое дерево и разбило стекла. Один человек пострадал. В мэрии городского округа пояснили, что делать, если во дворе дома дерево представляет угрозу.

По словам автора поста в паблике «Инцидент Миасс», сухое дерево рухнуло на балкон накануне. Случай произошел по адресу улица Уральская, 104.

«Много раз обращались в ЖЭК, чтобы сухостой спилили. Никто не нашу просьбу не отозвался. Дерево упало на балкон, разбило стекла, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь», — рассказала жительница дома.

Жители Миасса написали десятки гневных комментариев, ведь самовольно убранное дерево может привести к ответственности. Представитель администрации Миасского городского округа пояснил, что ответственность за оказание услуг и их качество в данном случае несет управляющая компания или ТСЖ.

«Администрация Миасского городского округа напрямую законодательно не может влиять на деятельность УК и ТСЖ. Собственники жилья сами выбирают компанию. Если вас не устраивает работа вашей управляющей компании или ТСЖ, вы можете организовать собрание жильцов и сменить действующую управляющую компанию», — посоветовали в мэрии.

В администрации также посоветовали заняться перепиской: написать обращение о необходимости принятия мер к руководству «управляйки». А если ответ не последует, то — в Государственную жилищную инспекцию.

Между тем, в аккаунтах администраций городов Челябинской области горожане часто решают насущные проблемы. Так, центр управления регионом проанализировал все госпаблики на Южном Урале и назвал те города, где не перенаправляют авторов по инстанциям, а принимают в работу их обращения.