В Миассе суд лишил отца денежной компенсации за погибшего на СВО сына

Мужчина много лет не воспитывал парня и не выделял деньги на его содержание

Жительница Миасса, потерявшая сына на СВО, обратилась в суд с иском против отца погибшего воина. Женщина требовала лишить мужчину денежной компенсации, на которую имеют право родители после гибели военнослужащего. Судья принял решение в ее пользу, сообщает пресс-служба Миасского городского суда.

В судебном заседании матери удалось доказать, что ответчик на протяжении многих лет не исполнял родительских обязанностей по содержанию и воспитанию сына. Он не оказывал ребенку моральную, физическую, духовную поддержку, не содержал материально, не выплачивал алименты. И в целом семейные и родственные связи между ответчиком и погибшим отсутствовали.

«На основании изложенного суд лишил ответчика права на получение единовременного пособия и страховой суммы после смерти военнослужащего контрактной службы, погибшего при исполнении воинского долга», — отмечают в суде.

Между тем в результате обмена военнопленными в Челябинскую область вернулись два участника спецоперации на Украине. Южноуральцы полгода пробыли в плену, а 31 января вернулись в Россию.