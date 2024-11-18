В Миассе строят храм во имя священномученика Василия Носова

Церковь возводится по московскому проекту

В Миассе приступили к строительству храма во имя священномученика Василия Носова, служившего в Петропавловской церкви в этом же городе. Церковь будет рассчитана на 50 прихожан, сообщает пресс служба Челябинской епархии.

Сейчас уже выкопан котлован, вырыты скважины и закреплена арматура. Бригада приступила к строительству цокольного этажа. На нулевой цикл планируется выйти до Нового года, пока нет сильных снегопадов.

«Храм во имя новомученика — это дань нашей памяти. Памяти о тех временах, когда исповедовать Христову веру значило идти на страдания, на крест, на смерть. Священник Василий Носов пронес свою веру, свое служение Богу и любовь к ближним через горнило испытаний, страданий, горечи и самой смерти — мученической смерти и безвестной до сих пор могилы», — подчеркнул отец Георгий.

Занимается строительством благочинный Миасского округа протоиерей Георгий Крецу.