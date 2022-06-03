«Сейчас в разгаре сезон первых вылетов из гнезда. Кто-то из слетков сразу ловит поток. А кому не повезло, падают и некоторое время проводят на земле под опекой взрослых. Вот и здесь взрослые птицы пытались защитить упавшего на землю птенца», — рассказывают в пресс-службе.
Также спасатели дают советы на случай, если вы оказались в подобной ситуации.
Прежде всего не паникуйте и не подбирайте птенца.
Лучше всего отойти от него подальше. Взрослые птицы помогут птенчику сами.
Либо защитите голову головным убором, наденьте на руки перчатки и перенесите малыша в безлюдное место, где птицы не будут тревожиться за безопасность своего потомства и перестанут проявлять агрессию к прохожим.