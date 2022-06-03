В Миассе стая ворон атаковала детей в школьном лагере

Взрослые птицы защищали упавшего во время первых полетов птенца

В одном из школьных лагерей Миасса на детей, вышедших на прогулку, напала стая ворон. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Сейчас в разгаре сезон первых вылетов из гнезда. Кто-то из слетков сразу ловит поток. А кому не повезло, падают и некоторое время проводят на земле под опекой взрослых. Вот и здесь взрослые птицы пытались защитить упавшего на землю птенца»,

— рассказывают в пресс-службе.

Также спасатели дают советы на случай, если вы оказались в подобной ситуации.

Прежде всего не паникуйте и не подбирайте птенца.Лучше всего отойти от него подальше. Взрослые птицы помогут птенчику сами.Либо защитите голову головным убором, наденьте на руки перчатки и перенесите малыша в безлюдное место, где птицы не будут тревожиться за безопасность своего потомства и перестанут проявлять агрессию к прохожим.