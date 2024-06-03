В воскресенье вечером в Миассе спасатели сняли раздетого мужчину с фасада здания одного из жилых домов, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

«На улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде раздетого мужчину. Он висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Поведение мужчины указывало на то, что без посторонней помощи выбраться из сложившейся ситуации он не сможет», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели осмотрели пострадавшего и эвакуировали к автомобилю, затем передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели напоминают южноуральцам о необходимости помнить о правилах личной безопасности и беречь свое здоровье.