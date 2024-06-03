В воскресенье вечером в Миассе спасатели сняли раздетого мужчину с фасада здания одного из жилых домов, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.
«На улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде раздетого мужчину. Он висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Поведение мужчины указывало на то, что без посторонней помощи выбраться из сложившейся ситуации он не сможет», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели осмотрели пострадавшего и эвакуировали к автомобилю, затем передали бригаде скорой медицинской помощи.
Спасатели напоминают южноуральцам о необходимости помнить о правилах личной безопасности и беречь свое здоровье.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Победители: Время — Ч Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов